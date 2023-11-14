وزير الدفاع الألماني يؤكد خطط دعم بـ 8 مليارات يورو من أجل أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خطط دعم ألمانية جديدة لأوكرانيا بقيمة لا تقل عن ثمانية مليارات يورو.

وقال بيستوريوس خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "نعم، الثمانية مليارات يمكن أن تأتي. آمل أن تأتي"، موضحا أنه جرت محاولة للتمهيد لذلك، لكن هناك حاجة بالطبع لموافقة البرلمان.

وأضاف الوزير: "آمل بشدة أن ينجح هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه ليس من السهل جمع هذا المبلغ، ولكنه سيكون بمثابة إشارة قوية إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وبحسب بيستوريوس، فإن قيمة الدعم بالتحديد هي حوالي ثمانية مليارات يورو، إلى جانب ملياري يورو إضافيين لاعتماد الالتزامات، التي تخول للسلطات الإدارية الألمانية الدخول في التزامات تتطلب تسديد نفقات في السنوات المقبلة.

وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد نشرت تقريرا عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثمانية مليارات يورو. ولم يعلق متحدثون عن وزارتي الدفاع والمالية على التقرير، مكتفيين بالإشارة إلى إجراءات برلمانية سارية.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس الاثنين على ضرورة زيادة الدعم لأوكرانيا على نطاق واسع.