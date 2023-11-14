تدشن الأمانة العامة للجامعة العربية، يوم الخميس المقبل، قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مجلسي الصحة والشئون الاجتماعية العرب، من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن القافلة تأتي في إطار جهود القطاع لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تمر بها غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي، والجرائم والمجازر الوحشية اللاإنسانية المستمرة التي ترتقي إلى جرائم حرب جماعية.

وتابعت: كما تأتي بناء على توجيهات ط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وفي ضوء قرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لدعم قطاع غزة إنسانياً واجتماعياً.

كما أشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن وفدا من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتطوعين شارك في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية بمقر الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع قطاع غزة، كما لفتت إلى تشكيل وفد من الأمانة العامة لتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح فور الانتهاء من تجهيزها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى.

- جهود مصر لدخول المساعدات إلى غزة

وثمنت السفيرة جهود مصر وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوجهت بالشكر إلى الهلال الأحمر المصري على الجهود والمساعي المبذولة لتنسيق الاحتياجات الإنسانية مع الهلال الأحمر الفلسطيني وتأمين إيصالها إلى قطاع غزة للمتضررين.

كما ثمنت أيضا الجهود العربية لدعم فلسطين، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني الباسل باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الأثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.

- تلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية

وأكدت السفيرة أبو غزالة، أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ حيث تعاني المستشفيات من نفاذ ونقص حاد في جميع الاحتياجات من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية للإصابات المستمر تدفقها جراء استمرار القصف العشوائي والاستهداف الغاشم للمدنيين.