قتلى ومصابون في هجوم إسرائيلي على منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

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أفادت وكالة الأنباء العربية السورية للأنباء «سانا»، مساء الخميس، بورود معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «العدوان الإسرائيلي استهدف، بحسب المعلومات الأولية، مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا».

وأشارت إلى أن «الاستهدافين أسفرا عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين».

من جانبه، قال مراسل فضائية «روسيا اليوم»، إن القصف على حي المزة استهدف بناء سكنيا من ثلاث طبقات، ما أدى إلى نشوب حريق امتد للبناء المجاور.

بينما زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «الهجوم على دمشق استهدف مواقع ومقار حركة الجهاد الإسلامي».