جيش الاحتلال يعلن استكمال موجة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، استكمال موجة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش شن خلال اليومين الماضيين، عدة موجات من الغارات على منطقة الضاحية في بيروت، تم خلالها استهداف أكثر من 30 هدفاً لحزب الله».

وأشار إلى أن «الغارات تشكل جزءاً إضافياً من عمليات جيش الدفاع؛ لإضعاف قدرات حزب الله على تنفيذ أنشطة متنوعة ضد إسرائيل».

وزعم أن «الغارات تأتي في إطار الجهود لتدمير مواقع الإنتاج ومخازن الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدى السنوات الماضية، في قلب الضاحية».

وأدعى أن «جميع الأهداف التي تم استهدافها وُضعت في قلب المناطق المدنية؛ مما يشكل مثالًا آخر على استخدام المواطنين اللبنانيين كدروع بشرية».

واستهدفت غارة جديدة صباح الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا بالإخلاء لبعض أحياء المنطقة بعد ساعات من إنذار مماثل.