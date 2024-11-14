حي مصر القديمة يتصدى لأعمال البناء المخالف ويزيلها في المهد

أكد اللواء عبدالله الديب رئيس حي مصر القديمة، إيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 4 في شارع قصر المشتهى، موضحًا أن ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات.

وأضاف الديب، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية تمكنوا من إيقاف أعمال بناء مخالفة ببرج فاتن حمامه بشارع الروضة مع شارع متحف المنيل، منوهًا بفك الشدة الخشبية وإزالتها في المهد، مؤكدًا إيقاف أعمال مخالفة بـ37 شارع الخمسين بمدينة الفسطاط، حيث إن العقار صادر لها قرار إيقاف لأى أعمال به.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لأنواع المخالفات، منوهًا بإيقاف أعمال مخالفة عبارة عن سور مخالف أمام محطه ماري جرجس بشارع محمد الصغير.