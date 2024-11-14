يعرض اليوم، الفيلم الألماني الروائي "مجد الحياة"، ضمن قسم العروض الخاصة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة 4 عصرا، بسينما الزمالك 2، وهو من إخراج جورج ماس، جوديث كوفمان.

فيلم "مجد الحياة" تدور أحداثه حول العام الأخير من حياة فرانز كافكا أصبح هو أسعد عام في حياته ولم يسبق له تجربة الألفة والحميمية، وبعد أقل من عام من لقائه بدورا، يتوفى كافكا، وستشكل ذكرى وقتهما معًا البقية لحياة دورا.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.