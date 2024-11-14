توبراك يعلن اعتزاله كرة القدم

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أعلن المدافع التركي عمر توبراك الذي خاض أغلب مسيرته في الدوري الألماني، اليوم الخميس، اعتزال كرة القدم الاحترافية.

وكتب توبراك عبر منصة "إنستجرام" لتبادل الصور، اليوم الخميس "بعد 16 عاما أنهي مسيرتي بابتسامة ودموع في عيني".

وفي البوندسليجا، لعب توبراك في صفوف فرايبورج وباير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وخاض إجمالي 263 مباراة، كما شارك في 27 مباراة مع منتخب تركيا.

واحترف توبراك مؤخرا في صفوف أنطاليا سبور التركي حيث انتهى عقده الصيف الماضي.

وأشار توبراك "فخور بأن عشت حلمي وممتن للغاية لكرة القدم وأنديتي ورفاقي، وأنتم الجماهير على كل شيء".