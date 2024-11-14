أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستقوم بإجراء "تحقيق خارجي" بشأن الاتهامات بسوء السلوك الجنسي والتحرش الموجهة بحق المدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.

وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة، بايفي كوكورانتا، في بيان نقلته وكالة "فرانس 24"، إن التحقيق الخارجي ضروري "لضمان عملية مستقلة تمامًا ومحايدة وعادلة".

وبالرغم من ترحيب المدعي العام البريطاني كريم خان، البالغ 54 عامًا، بالتحقيق، لكنه شدد على أن الحديث عن أي سلوك من هذا النوع "عار تمامًا من الصحة".

وتأتي الاتهامات الموجهة لخان بسوء السلوك الجنسي تجاه إحدى الموظفات في مكتبه، في توقيت مثير للجدل، حيث طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قبل اتهامات التحرش التي وجهت إليه.

ولكن، ما قصة الاتهامات الموجهة للمدعي العام البريطاني كريم خان؟ وما علاقة إسرائيل بذلك؟ تسلطت الأضواء على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو الماضي عندما طلب إصدار مذكرات توقيف من المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

مطالب باعتقال نتنياهو وجالانت ففي 20 مايو الماضي، وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، في 7 أكتوبر 2023، كشف مدعي عام المحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع حينها يوآف جالانت.

وحينها وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تهمًا لنتنياهو وجالانت بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" منذ 7 أكتوبر 2023، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وبعدها بثلاثة أشهر، طلب المدعي العام للمحكمة مرة أخرى، وتحديدًا في أغسطس الماضي، من المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

المسؤولين الإسرائيليين ليسوا فوق القانون وبعد ثلاثة أشهر أخرى، خرج كريم خان مدافعًا عن موقفه بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بعد انتقادات عديدة وجهت له، قائلا: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين "ليسوا فوق القانون الدولي".

إسرائيل ترفض تحرك المدعي العام خان وتزامنًا مع ذلك، أعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك المدعي العام خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة الجنائية الدولية، وزعموا أنها تعادي السامية.

ودعوا الدول الحليفة لإسرائيل إلى وقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.

وأثار طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت غضب إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها، وقال خان حينها إنه يواجه ضغوطًا وتهديدات لإلغاء طلبه، بما فيها من واشنطن ولندن، مؤكدًا أنه لن يخضع لها، وفق ما نقلت "الجزيرة".

تهديدات للمحكمة الجنائية الدولية وعلى مدار الشهور الماضية، ومع مطالبه المتكررة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، أكد خان تعرض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.

وقال خان: "التهديدات التي وصلتنا تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات، ولكن مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون".

اتهامات في توقيت مثير للجدل فبعد أيام من مطالبه بإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت، واجه خان الاتهامات المزعومة، حيث ذكر تقرير داخلي مزاعم زميلة خان بالتحرش بها، وكان التقرير قد قُدم إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الإشرافية للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت "الجزيرة".

وقالت رئيسة هيئة الرقابة على المحكمة الجنائية الدولية، بايفي كوكورانتا، إن الضحية المزعومة لم تقدم طلبًا لإجراء تحقيق حتى الآن لأن حالتها لا تسمح بذلك.

خان: إدعاءات ومزاعم غير حقيقية إلا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نفى مزاعم تحرشه بزميلة له، مؤكدًا أن تلك الادعاءات تأتي في وقت يواجه فيه حملة من الهجمات.

وقال خان - عبر منصة إكس - إن مزاعم ارتكابه ما وصفه بالسلوك السيئ غير حقيقية، مضيفًا: "عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عامًا ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي".

وشدد على أنه سيقدم مزيدًا من المعلومات للمحققين المستقلين إذا طُلب منه ذلك، لافتًا إلى أن الاتهامات تأتي في وقت يتعرض فيه والمحكمة الجنائية إلى سلسلة من التهديدات.

ودافع خان بشدة عن استقلالية مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محذرًا من أن توجيه تهديدات إليه قد يفضي إلى ملاحقات قانونية.

بدء تحقيق في الجنائية الدولية وقبل يومين، كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان، وفق ما نقلت "الحرة".

وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كوكورانتا، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

ومباشرة بعد البيان، أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرًا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح التحقيق".