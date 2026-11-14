يعتقد بعض المصابين بمرض السكري أن غياب الأعراض يعني أن مستويات السكر لديهم تحت السيطرة، أو أن الوصول إلى قراءة طبيعية في التحليل التراكمي يعني انتهاء الخطر، بينما تكشف التطورات الطبية أن التعامل مع المرض أصبح أكثر تعقيدًا من مجرد متابعة رقم السكر في الدم، حيث يتطلب ذلك تشخيصًا دقيقًا لنوع الإصابة واختيار العلاج المناسب للحالة الصحية لكل مريض بشكل يضمن حماية القلب والكلى والمساعدة في ضبط الوزن والحد من المضاعفات.

• معلومات مغلوطة بشأن السكري

ويوضح الدكتور السيد غنيمي، استشارى السكر والغدد الصماء وزميل الجمعية الأوروبية وحاصل على زمالة البورد الأوروبي وعضو الجمعية الأمريكية في السكر والغدد الصماء، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة التي يقابلها في عيادته هو اعتقاد المرضى أن عدم ظهور أعراض يعني عدم وجود مشكلة، مؤكدًا أن ارتفاع مستويات السكر قد يستمر لفترات دون أن يشعر المريض بأي أعراض واضحة.

ويضيف أن الأعراض التقليدية الشائعة للسكري مثل كثرة التبول والعطش الشديد ليست شرطًا لوجود المرض، ويمكن أن يكتشف الشخص إصابته بالسكري صدفة أثناء إجراء تحاليل لأسباب أخرى أو من خلال حملات الكشف المبكر مثل حملة "100 مليون صحة" التي كشفت عن حالات كثيرة لم تكن تعلم بإصابتها بالسكري رغم ارتفاع مستويات السكر لديها.

لذلك يشدد على أهمية الفحص المبكر، مشيرًا إلى توصيات الجمعية الأمريكية للسكري حول بدء فحص البالغين للكشف عن السكري ومقدماته اعتبارًا من سن 35 عامًا حتى في غياب الأعراض، وذلك باستخدام أحد الاختبارات المعتمدة ووفقا للتقييم الطبي مثل سكر الدم الصائم أو السكر التراكمي.

• هل يكفي تحليل السكر التراكمي للاطمئنان؟

ويضيف الاستشاري بعض المفاهيم الأخرى التي تحتاج إلى تصحيح أيضًا، ومنها الاعتقاد بأن الحصول على نتيجة طبيعية في تحليل السكر التراكمي يعني بالضرورة أن مستويات الجلوكوز مستقرة طوال الوقت، موضحًا أن تحليل السكر التراكمي يعكس متوسط مستويات الجلوكوز في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر السابقة، ولا يكشف وحده عن جميع التقلبات التي تحدث خلال اليوم، فقد يتعرض المريض لنوبات ارتفاع وأخرى من انخفاض السكر وفي النهاية يظهر المتوسط في النطاق الطبيعي أو قريبًا منه.

ويؤكد كذلك أن المشكلة لا تتعلق بالمتوسط وحده وتتعلق كذلك بمدى استقرار مستويات السكر وتجنب التقلبات الحادة، لافتًا إلى أهمية تقييم الحالة بصورة متكاملة وعدم الاعتماد على نتيجة تحليل واحد بمعزل عن الأعراض وقياسات السكر الأخرى.

ويلفت غنيمي، إلى أن كل مريض سكري ليس مصابا بالنوع نفسه، وأن الاعتقاد بأن النوع الأول يصيب الأطفال فقط، بينما يظهر النوع الثاني لدى البالغين لم يعد صحيحًا بشكل مطلق، فيمكن أن يصاب الأطفال بالنوع الثاني، كما يمكن أن يظهر النوع الأول لدى البالغين، مشيرًا إلى أن الأعراض وحدها لا تكفي دائمًا للتمييز بين النوعين، مؤكدًا أن التشخيص الدقيق قد يتطلب إجراء فحوص إضافية من بينها تحليل الأجسام المضادة، إلى جانب تقييم الطبيب والفحوص الأخرى لتحديد طبيعة الإصابة واختيار العلاج المناسب.

• بين خفض السكر وحماية القلب والكلي

بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها منظومة العلاج الخاصة بالسكري على مدار السنوات، حيث أصبح اختيار العلاج المناسب يختلف بين المرضى حسب كل حالة والأمراض التي تعاني منها، ويؤكد الدكتور السيد علي، أن الطبيب بات يختار العلاج المناسب وفقًا لاحتياجات كل حالة وليس بهدف ضبط سكر الدم فقط، حيث يمكن اختيار أدوية تساعد على خفض الوزن وتحسين مقاومة الإنسولين إذا كان المريض يعاني من السمنة، وإذا كان يعاني من أمراض القلب تراعى الأدوية التي ثبتت فائدتها في تقليل المخاطر القلبية، وكذلك الحال بالنسبة إلى مرضى الكلى.

ويضيف أن هناك مجموعات دوائية حديثة تساعد على حماية القلب والكلى وبعضها يساهم في إنقاص الوزن، إلى جانب أدوية تعمل على زيادة إخراج الجلوكوز عن طريق الكلى، وأخرى تتميز بانخفاض احتمالات حدوث هبوط السكر عند استخدامها وفقًا للضوابط الطبية، لافتًا إلى أنه يمكن أن يكون المريض محققًا للهدف المطلوب في السكر التراكمي ويتحسن على دواء معين، لكن يقرر الطبيب تغيير الدواء إلى آخر يوفر حماية إضافية للقلب أو الكلى وفقًا لحالته الصحية.

ويلفت الانتباه كذلك لبعض الأخطاء اليومية في التعامل مع العلاج، والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في السيطرة على المرض خصوصًا لدى مستخدمي الأنسولين، ومن أبرز هذه الأخطاء عدم تغيير إبرة قلم الإنسولين بعد كل استخدام وعدم تغيير مواضع الحقن.

فقد يؤدي تكرار الحقن في نفس المنطقة كل مرة إلى حدوث تكتلات والتهابات مزمنة وتغيرات في الأنسجة الدهنية تحت الجلد تعرف باسم التضخم الشحمي، وينعكس ذلك على امتصاص الإنسولين ويجعله غير منتظم ويؤثر في فعاليته، ويساهم في استمرار ارتفاع مستويات السكر رغم الالتزام بالجرعات.

• هل يمكن لمريض السكري الاستغناء عن الأدوية؟

ويختتم الاستشاري حديثه مشيرًا إلى أنه يمكن في بعض الحالات الاستغناء عن أدوية السكري وخاصة مرضى السكري من النوع الثاني الذين تم اكتشاف إصابتهم في مرحلة مبكرة وكانوا يعانون من زيادة الوزن، ثم تمكنوا من فقدان نسبة كبيرة منه قد تصل إلى 15% من وزن الجسم.

وأكد أن فقدان الوزن بصورة كبيرة قد يساعد بعض هؤلاء المرضى على الوصول إلى مرحلة هدأة السكري التي تنخفض خلالها مستويات السكر إلى الحدود غير المصابة بالمرض دون الحاجة إلى الأدوية، ولا يعني الشفاء النهائي أو انتهاء احتمالات عودة المرض، حيث يشدد على ضرورة ألا يتخذ المريض قرار الاستغناء عن الدواء من تلقاء نفسه، وأن يكون ذلك القرار نابعًا من قرار طبي، مع أهمية استمرار المتابعة الدورية مع الطبيب المختص للتأكد من استمرار التحسن والتدخل إذا عادت المستويات إلى الارتفاع.