يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الأسر التي لديها طفل مصاب بالسكري من النوع الأول في كيفية الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم دون تحويل حياة الطفل إلى سلسلة من الممنوعات التي تصيبه بالانعزال أو الإحباط.

لذا نحاول خلال هذا التقرير توضيح كيفية حماية الطفل من الشعور بالحرمان والاختلاف عن أقرانه، وتعليمه في الوقت نفسه حساب الكربوهيدرات وفهم علاقته بجرعات الإنسولين، ليصبح الطعام جزءا طبيعيا من حياته وليس مصدرا للخوف والقلق.

مريض السكري ليس مريضا بالحرمان

يؤكد الدكتور مؤمن سعد، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الهدف الأساسي هو حماية الطفل من الشعور بالاختلاف أو البؤس، موضحا أن الطفل ليس ممنوعا من تناول أنواع معينة من الطعام بصورة مطلقة، ولكنه يحتاج إلى تنظيم وجباته، وخاصة فيما يتعلق بالكربوهيدرات لحساب كميتها لتحديد جرعة الإنسولين المناسبة وفق الخطة العلاجية المقررة لكل طفل.

ويشدد على أن حرمان الطفل من الأطعمة التي يحبها قد يجعله يشعر بأنه يُعاقب بسبب مرضه، ولذلك ينبغي أن يتعلم كيفية تناول الطعام بصورة صحية ويستمتع به مع أصدقائه بصورة طبيعية دون إغفال احتياجات جسمه الغذائية اللازمة للنمو والحركة، مشيرا إلى أن الخطة السليمة له من الضروري أن تعتمد على تقديم وجبة متكاملة تضم نشويات صحية كالخبز والحبوب الكاملة، مع مصدر للبروتين كالجبن أو البيض أو الدجاج، والخضروات، وثمرة فاكهة كاملة بدلا من العصائر المعلبة والحلويات اليومية.

فخ الأكل الصحي وحساب الكربوهيدرات الخفية

يحذر الأخصائي من المفهوم المغلوط والشائع الذي يعتبر الأطعمة الطبيعية أو الرائجة كأغذية صحية لا ترفع السكر، لافتا إلى أن العصائر الطبيعية حتى لو بدون سكر، والعسل الأبيض والأسود، والتمر، والفواكه المجففة، والجرانولا وحبوب الإفطار وزبادي الفواكه كلها تحتوي على نسب عالية من السكر.

وتابع أن المشكلة في كثير من الأحيان تتعلق بغياب الحساب الدقيق للكربوهيدرات وتناول الوجبات الخفيفة أو السناكس طوال اليوم دون احتسابها؛ فمثلا يتطلب تناول ساندوتش فول حساب الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والفول معا، وكذلك الأمر في البطاطس أو الذرة، ثم جمعها لتحديد جرعة الإنسولين المناسبة لكل طفل على حدة، مع ضرورة قراءة الملصقات الغذائية على المنتجات الجاهزة.

الأم والمدرسة والطفل.. مثلث الأمان في منظومة الرعاية

يؤكد الدكتور مؤمن سعد أهمية دور الأم في تعليم طفلها كيفية فهم مكونات الطعام بشكل تدريجي بما يتناسب مع عمره وقدرته على الاستيعاب؛ إذ يمكنها البدء بتعريفه بالأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات مثل الأرز والخبز والفاكهة واللبن والبقوليات، ومساعدته على التمييز بينها وبين أطعمة مثل البيض واللحوم والزيوت التي تحتوي على كميات قليلة جدا من الكربوهيدرات أو تكاد تخلو منها.

كما أكد أهمية تعليمه قراءة الملصقات الغذائية للمنتجات التي يشتريها من الخارج، والانتباه إلى حجم الحصة الغذائية وكمية الكربوهيدرات الموجودة فيها بدلا من الاكتفاء بالعبارات التسويقية التي تصف بعض المنتجات بأنها صحية أو طبيعية، مشددا على ضرورة إشراك الطفل في هذه الخطوات بصورة تدريجية بدون تحميله مسئولية تفوق عمره، أو تحويل حساب الطعام إلى مصدر دائم للقلق والخوف، وإنما تقديمه باعتباره مهارة يومية تساعده على فهم جسمه والتعامل مع مرضه بثقة.

ونوه بأن الأم تحتاج إلى التواصل مع المدرسة والمدرسين واطلاعهم على طبيعة حالة طفلها وكيفية التعامل معها، خاصة خلال اليوم الدراسي والأنشطة البدنية، مشيرا إلى أهمية وجود خطة واضحة للتعامل مع الطفل داخل المدرسة تتضمن معرفة مواعيد قياس السكر وكيفية التصرف عند ارتفاعه أو انخفاضه، مع توفير المستلزمات اللازمة مثل جهاز قياس السكر والشرائط الخاصة به، والتنسيق بين الأسرة والمسئولين عن رعاية الطلاب.

واختتم حديثه بالتأكيد على عوامل أخرى يمكنها أن تساعد في تحسين الصحة العامة وتنظيم مستوى السكر في الدم كما في ممارسة النشاط البدني المنتظم والنوم الجيد والحفاظ على وزن مناسب للعمر والطول، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة تحتاج إلى خطة تراعي توقيت النشاط والوجبات والإنسولين، لأن المجهود البدني قد يزيد احتمالات انخفاض السكر لدى بعض الأطفال.