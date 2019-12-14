انطلاق «منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي» بالجامعة العربية

انطلق بمقر جامعة الدول العربية مساء اليوم منتدى (تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي)، لمناقشة قضايا الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت، والذي يستمر ثلاثة أيام وينظمه المركز العربي للوعي بالقانون بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

يأتي توقيت انعقاد المنتدى كخطوة عملية لتفعيل الجهود لنشر الخطط القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية في جوانبها التطبيقية التخصصية وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي تعيق التنمية في الوطن العربي.

ومن أهم المحاور التي سيناقشها المنتدى مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة، كثرة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزييف الوعي الجمعي العام، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني العام بين مختلف أعمار والأجيال للحفاظ على الأوطان من أخطار الجهل والتأمر وعدم الوعي.

ويناقش المنتدى نحو 60 بحثاً وورقة علمية لنخبة من العلماء والخبراء والمفكرين والباحثين من عدد من الدول العربية تغطي محاور المنتدى.