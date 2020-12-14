نتنياهو لمستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران ستصبح بلطجيا عالميا ما لم يتم إيقافها

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اجتماعا لم يعلن عنه سلفا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبريان، يوم الأحد.

وصرح نتنياهو بأن "إيران ستصبح بلطجيا عالميا ما لم يتم إيقافها".

وأفاد بأن "إيران طالما استمرت في قهر وتهديد جيرانها، وطالما استمرت في دعوتها لتدمير إسرائيل، وطالما استمرت في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة وحول العالم وطالما واصلت سباقها للحصول على أسلحة نووية ووسائل لإطلاقها، فلا يجوز لنا العودة إلى وضع العمل كالعادة مع إيران.. وعلينا تشكيل جبهة واحدة في سبيل مكافحة هذا التهديد على السلام العالمي".

وأوضح أنه استخدم عبارة "السلام العالمي" نظرا للدور الذي تلعبه إيران حاليا بصفتها "البلطجي الإقليمي"، مؤكدا أنهم "إذا فشلوا في إيقافها عند حدها، فهي ستملك غدا صواريخ باليستية عابرة للقارات مزودة بالرؤوس الحربية النووية القادرة على ضرب أوروبا وأمريكا، حيث ستصبح البلطجي العالمي وستشكل خطرا على الجميع".

ودعا نتنياهو إلى الوحدة لمحاربة "هذا التهديد" على "السلام العالمي".

وقال في مستهل اللقاء: "بقيادة الرئيس ترامب، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بتعاون أوثق من أي وقت مضى.. بحيث نقيم التعاون بغية إحباط التهديدات المشتركة، كما نتعاون في إحلال السلام.. وقد أحرزنا تقدما ملموسا في هذين المجالين".

وأضاف: "اتفاقيات أبراهام" ساهمت في تحقيق انفراجات تاريخية فيما يخص التوصل إلى السلام مع أربع دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسودان وأخيرا المغرب، مما شكل حدثا مؤثرا جدا في إسرائيل".

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن أي من هذه الانفراجات لم يكن ليتحقق لولا الشراكة، والضلوع الفعال وزعامة الرئيس ترامب وطاقمه، وتابع قائلا: "سأقولها مجددا: شكرا لكم يا فخامة الرئيس ترامب".

وصرح بأنه بالإضافة إلى ذلك، "طرحت إدارة الرئيس ترامب الخطة الواقعية الأولى لإحلال السلام الإسرائيلي الفلسطيني، علما بأنها الخطة الأولى من نوعها التي تنظر بجدية إلى المصالح القومية والأمنية الخاصة بإسرائيل فتأخذها بعين الاعتبار".

إلى ذلك، قدم روبرت أوبراين وسام شرف لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات وفي هذا السياق قال نتنياهو: "يستحق السيد بن شبات بكل تأكيد الحصول على وسام شرف من وزارة الدفاع الأمريكية تقديرا للخدمة العامة الاستثنائية التي أداها والذي منحته إياه للتو.. إنه أعلى وسام شرف يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية منحه لأشخاص من غير حملة الجنسية الأمريكية.. وهو يستحق ذلك بكل تأكيد فهذا مؤثر جدا وشكرا".