 أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي - بوابة الشروق
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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
د ب أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:34 م

تسلم أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر، اليوم الاثنين، رسالة خطیة من رئیس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تضمنت القضایا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الرسالة تضمنت أيضا العلاقات التي تربط البلدین وسبل تنمیتها وتعزیزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ووفق الوكالة، تسلم أمير الكويت الرسالة خلال استقباله بقصر بیان صباح الیوم وزیر الخارجیة العراقي فؤاد حسین بحضور وزیر الخارجیة الكويتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح.


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