وسائل إعلام عبرية: هجوم إلكتروني واسع استهدف شركات إسرائيلية تنقل اللقاحات

أعلن جهاز "السايبر الوطني" في إسرائيل يوم الأحد، عن هجوم إلكتروني "واسع ومنظم" نفذ خلال الأسابيع الأخيرة ضد عدد من الشركات في إسرائيل.

وقال جهاز "السايبر الوطني" إن إحدى هذه الشركات المستهدفة كانت شركة البرمجيات "عميتال" والتي توفر خدمات لشركات خدمات ونقل معدات طبية وأمنية، من بينها شركات مسؤولة عن نقل اللقاحات في إسرائيل.

وأكد جهاز "السايبر" أن الحديث يدور عن هجوم واسع وأنه تم تحذير شركات إسرائيلية أخرى بعد الهجوم على شركة "عميتال".

وليس من الواضح حجم الأضرار التي سببتها الهجمات.

وحذر الجهاز جميع الشركات وطالبها بأن تبقى متيقظة وأن تفحص جهازها الأمني.

وتطرق موقع "ماكو" العبري إلى عدد من الهجمات التي رصدت نهاية الأسبوع ضد عدة شركات إسرائيلية، حيث ذكر أنه من خلال الهجوم على شركة "عميتال" تمكن القراصنة من مهاجمة شركات توفر معدات وخدمات أخرى تتعامل معها هذه الشركة الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن الهجمات ضد شركات إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة كانت بمعدل 30 هجمة أسبوعيا.