وزير الإعلام اليمني يحذر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها النظام في إيران وأداته من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



وقال وزير الإعلام، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران ومليشياتها للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".



وأضاف الإرياني أن "تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداءً على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديداً خطيراً وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية".



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياتها القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.