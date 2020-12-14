 غادة والي: هناك زيادة في المواقع المتجهة لاستغلال الأطفال والنساء على الإنترنت - بوابة الشروق
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غادة والي: هناك زيادة في المواقع المتجهة لاستغلال الأطفال والنساء على الإنترنت

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:46 ص

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هناك زيادة في المواقع التي تتوجه لاستغلال الأطفال والنساء على الإنترنت، كرد فعل لبقاء المواطنين أمام الشبكة لساعات طويلة.

وأضافت والي، في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه تم رصد أكثر من تسعة آلاف موقع حول الاستغلال الجنسي للأطفال والشباب والمرأة، في الفترة من مارس وحتى سبتمبر الماضي.

وأوضحت أنه كلما ازدادت الفترة التي يقضيها الأطفال أمام الإنترنت بدون رقابة مع مستويات ضعيفة في التعليم والتوعية كلما ازداد الخطر بغض النظر عن الدولة المتواجدين فيها.

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