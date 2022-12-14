إزالة 7 حالات تعدٍ بنطاق 4 مراكز في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن جهودها للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

جاء ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة لسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بنطاق 4 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 960 مترا، عبارة عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة 410 أمتار بالمحمودية، وحالتي تعدٍ بمساحة 270 مترا بكفر الدوار، بالإضافة إلى حالتي تعدٍ بمساحة 160 مترا برشيد وحالة بمساحة 120 مترا ببدر.