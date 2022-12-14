ماكرون يصل الدوحة لحضور مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، لحضور مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم، مساء اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن الرئيس الفرنسي وصل الدوحة، اليوم، لحضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وذكرت أن الرئيس الفرنسي، كان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير المواصلات، جاسم بن سيف السليطي، وأكبر الباكر، رئيس "قطر للسياحة" الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وجان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

ويلتقي منتخبا فرنسا والمغرب، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم، على ستاد البيت، ويسعى منتخب الديوك، إلى بلوغ النهائي وتحقيق اللقب الثاني على التوالي؛ فيما يسعى أسود الأطلس إلى كتابة التاريخ وبلوغ أول نهائي لمنتخب إفريقي.