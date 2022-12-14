محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس في 3 مراكز استعداد لأعياد الميلاد

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة موسعة لمتابعة استعداد المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، من خلال جولة موسعة استمرت 6 ساعات، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة في مراكز طنطا، بسيون وكفر الزيات.

وتفقد رحمي محيط كنائس (رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بسبرباي، الشهيد العظيم مارجرجس بمحلة مرحوم، ماري جرجس الروماني بقرية برما، الشهيد العظيم مارمينا العجائبي ببسيون، العذراء مريم والشهيد العظيم أبو سيفين بكفر الزيات، السيدة العذراء مريم في أبيار).

وأشار إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وأكد أن مصر لها طبيعة خاصة تتجسد فيه كل معالم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب من مسلمين ومسيحيين، وهناك حالة من التسامح والإخاء بين الأهالي، والجميع على قلب رجل واحد لإخراج احتفالات أعياد الميلاد المجيد بأفضل صورة.