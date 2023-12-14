في خطوة استفزازية، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بتدنيس جنود الاحتلال في مسجد في جنين شمالي الضفة الغربية بإقامة شعائر يهودية فيه.

ونشر بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تدوينة على حسابه في "تليجرام" شريط فيديو قصير لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد، مشيدا بتلك الخطوة.

ولم يتم ذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها ولكن يظهر الجندي وهو عند محراب المسجد بحذائه.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين، وفقا لوكالة الأناضول.

ويسمع في خلفية صورة الجندي الإسرائيلي، جندي آخر وهو يقول "نحن في مسجد بجنين". ثم يبدأ الجندي الآخر بصلاة "اسمع يا إسرائيل"، أو "شيماع إسرائيل" باللغة العبرية.

و"اسمع يا إسرائيل" هي صلاة لدى اليهود تؤدى في الصباح والمساء. وقال الجندي عبر مكبر الصوت: "اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد".

ولم يعقب جيش الاحتلال رسميا على الشريط الذي تم تداوله أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل.