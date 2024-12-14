وفد برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي يتفقدان أنشطة برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل بأسوان

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي جان بيير دومارجوري الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP والوفد المرافق له بصحبة الدكتورة علياء حافظ خبيرة التغذية ببرنامج الأغذية العالمي وفريق عملها ووفد الاتحاد الأوروبي المرافق، في زيارة لقريتى كرم الديب والفؤادية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لتفقد واستعراض أنشطة برنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأكد رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية اهتمام وزارة التضامن ببرنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل كإحدى آليات تحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن، ويخدم البرنامج 70 ألف أسرة تقريبا مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وتفقد الحضور الأنشطة المنفذة لخدمة أسر برنامج تكافل وكرامة المستفيدة من منحة الألف يوم الأولى في حياة الطفل، كما أداروا حوارا مفتوحا مع الرائدات الاجتماعيات ودورهن فى نشر رسائل توعوية حول صحة المرأة الحامل والمرضعة وممارسات التغذية السليمة للرضع والأطفال، كما تم طرح قضايا الأمن الغذائي كإحدى أهم المحاور التنموية ونشر الوعى بالمكونات الصحيحة للغذاء وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.

ومن جهته، قام مساعد الوزيرة والفريق المرافق له بالتركيز على تمام سير الأعمال التي تقوم بتنفيذها الرائدات الاجتماعيات بالتنسيق مع الوحدات الصحية المستضيفة للسيدات الحوامل من التجمعات السكانية الواقعة في الإطار الجغرافي لهذه الوحدات الصحية والوقوف على أي صور من الاحتياجات التي تلزم لضمان تحقيق معدلات أعلى من الكفاءة والفاعلية للأنشطة المنفذة.