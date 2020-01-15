عودة جمعة وعبد الغني لتشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقد يدفع كارتيرون بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر على حساب محمد عبد الشافي، مع عودة محمد عبد الغني لقلب الدفاع بدلًا من محمود حمدي "الونش".

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة، فيما يحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة.