وزيرا دفاع قبرص وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط

بحث وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليدس ونظيره الإيطالي لورينزو جويريني سبل مواصلة تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي فيما يتعلق بقضية أمن الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وبشكل عام في شرق البحر المتوسط.

وذكر بيان رسمي صدر عن مكتب الصحافة والإعلام في نيقوسيا - نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية اليوم الأربعاء - أن أنجيليدس وجويريني التقيا يوم أمس في روما وناقشا التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط ، ​​من بينها الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأبلغ أنجيليدس نظيره الإيطالي أن أنشطة تركيا تخلق حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​وتشكل عقبة أخرى أمام جهود الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس لحل المشكلة القبرصية.

واطلع وزير الدفاع الإيطالي نظيره القبرصي على الجهود الأخيرة التي تقوم بها بلاده لإنهاء الأزمة في ليبيا والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما ناقش الطرفان أيضاً سبل تعزيز التعاون بين قبرص وإيطاليا في إطار برامج التعاون الهيكلي الدائم للدفاع المشترك التي تضم البلدين، مع التركيز على تطوير البنى التحتية البحرية والجوية واستخدامها في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وتم التوقيع في نهاية الاجتماع على برنامج التعاون الثنائي لعام 2020، حيث قال الوزيران إن هذا يشكل دليلاً ملموساً على استعداد البلدين لمواصلة تعميق وتعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والأمن.