عقد حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماعا، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارة العريش التعليمية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي.

حضر الاجتماع حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، ويسرى جاسر مدير عام إدارة العريش التعليمية، وعاطف عبد المنعم مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية، ورئيس المطبعة السرية ورئيس لجنة النظام والمراقبة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تنفيذ التعليمات والقواعد الأساسية المنظمة للامتحانات وضرورة التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ومتابعة العمل لحظة بلحظة وحل أى مشكلة وقت حدوثها على مستوى اللجان الامتحانية.

ومن المقرر أن ينتظم صباح غدا الخميس، حوالي ٤٧٢٠ طالبا و ٢٢٢٨ طالبة بإجمالي ٦٩٤٨ طالبا وطالبة في امتحانات الشهادة الإعدادية في الإدارات التعليمية الستة.