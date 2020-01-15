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«إدارة الثروات» في أكبر بنك سويسري تبدأ خفض الوظائف بآسيا وأوروبا

يو.بي.إس
يو.بي.إس
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:59 ص

بدأت مجموعة "يو.بي.إس" المصرفية السويسرية شطب ما يصل إلى 20% من الوظائف في بعض أطقم العمل بقطاع إدارة الثروات في أوروبا وآسيا.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن عملية شطب الوظائف تشمل مختلف المستويات الإدارية بدءا من المديرين وحتى المساعدين.

ولم تكشف مجموعة "يو.بي.إس" النقاب عن عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم في إطار هذه الخطة، لكن وكالة الوكالة الأمريكية رجحت أن يصل العدد إلى 500 موظف.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن يكون العاملون في "يو.بي.إس" في كل من سويسرا والولايات المتحدة الأقل تضررا من إجراءات إعادة هيكلة قطاع إدارة الثروات.

وبحسب الوكالة، فإن يو.بي.إس قررت حل الوحدة الخاصة بالعملاء شديدي الثراء، ونقلت بعض الخدمات الاستشارية للعملاء إلى القطاعات الإقليمية أو إلى قطاع "جلوبالى فاميلي أوفيس".


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