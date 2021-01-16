البرازيل تعلن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا لدى متعافين من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن معهد العلوم والتكنولوجيا للتدريب والتأهيل البرازيلى / فيوركروز / أكتشف حالة إصابة جديدة لدى امرأة متعافية من كورونا ولكن بسلالة متحورة للفيروس هذه المرة وذلك فى ولاية الأمازون فى الثانى عشر من كانون ثان يناير الجارى.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بيان لوزارة الصحة البرازيلية القول إن هذه الحالة التى اكتشفها المعهد البحثى لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما وكان قد ثبت إصابتها فى الرابع والعشرين من مارس الماضى بفيروس كورونا المستجد، غير أنها أصيبت مرة أخرى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، وهى السلالة التى حددتها مؤخرا وزارة الصحة اليابانية وتبين لها أن منطقة الأمازون هى منشأ هذه السلالة المتحورة .



وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية فى بيانها أن حالات عودة الإصابة لمتعافى فيروس كورونا بالسلالة المتحورة للفيروس بلغت حتى الأن حالتين إحداهما فى ولاية باهيا البرازيلية وإصابتها كانت بالسلالة المتحورة المكتشفة فى جنوب أفريقيا ، أما الأخرى فكانت فى ولاية الأمازون وهى بالسلالة التى نشأت فى منطقة الأمازون وتم اكتشافها لآول مرة فى اليابان مؤخرا.