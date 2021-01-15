ترحيل جزائري من فرنسا رفض توريد أغذية إلى مطعمين إسرائيليين

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن من المنتظر ترحيل مورد أغذية جزائري لاتهامه بارتكاب سلوك معاد للسامية.

وكتب دارمانان على تويتر، اليوم الخميس، أنه قرر ترحيل الجزائري بعد أن رفض توريد أغذية إلى مطعمين إسرائيليين.

وأضاف دارمانان أن الرجل كان قد أُدِيْن بالسجن لمدة أربعة شهور.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، فإن الرجل كان قد وصل إلى فرنسا قبل نحو عام بتأشيرة سياحية وأنه يقيم في فرنسا بشكل غير مشروع في الوقت الحالي.

كان يهوديان مشغلان لمطعمين في مدينة ستراسبورج تقدما في الأسبوع الماضي بشكوى ضد الرجل حسبما ذكرت محطة (فرانس بلو الزاس) المحلية لأن الرجل رفض توزيع توريدات أغذية عليهما وقال إنه "لا يورد ليهود".

وأصدر ممثلو مجلس مدينة ستراسبورج بيانا، أدانوا فيه كل شكل من أشكال السلوك المعادي للسامية بأشد العبارات.

من جانبه، وصف السفير الإسرائيلي في فرنسا الواقعة بوصفها "شهادة على الكراهية" حسبما نقلت عنه (أ.ف.ب).