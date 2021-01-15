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عرضت «إندبيندنت عربية»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر ‏نصب تذكاري لفيروس ‎كورونا في ‎مدريد.

وتم إنشاء النصب، تخليدًا لذكرى ضحايا جائحة كورونا، فيما يقترب عدد المتوفين بالفيروس عالميًا من مليوني شخص.