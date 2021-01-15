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عرضت «إندبيندنت عربية»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر نصب تذكاري لفيروس كورونا في مدريد.
وتم إنشاء النصب، تخليدًا لذكرى ضحايا جائحة كورونا، فيما يقترب عدد المتوفين بالفيروس عالميًا من مليوني شخص.
نصب تذكاري لفيروس #كورونا في #مدريد تخليداً لذكرى ضحايا الجائحة، فيما يقترب عدد القتلى عالمياً من مليوني شخص #اندبندنت_عربية_تغنيك
— Independent عربية (@IndyArabia) January 15, 2021
نصب تذكاري لفيروس #كورونا في #مدريد تخليداً لذكرى ضحايا الجائحة، فيما يقترب عدد القتلى عالمياً من مليوني شخص #اندبندنت_عربية_تغنيك