 بالفيديو.. نصب تذكاري لفيروس كورونا في مدريد تخليدا لضحايا الجائحة - بوابة الشروق
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بالفيديو.. نصب تذكاري لفيروس كورونا في مدريد تخليدا لضحايا الجائحة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 3:59 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 3:59 م

عرضت «إندبيندنت عربية»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر ‏نصب تذكاري لفيروس ‎كورونا في ‎مدريد.

وتم إنشاء النصب، تخليدًا لذكرى ضحايا جائحة كورونا، فيما يقترب عدد المتوفين بالفيروس عالميًا من مليوني شخص.

 


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