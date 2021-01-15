أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فض 13 حفل زفاف وغلق ستوديو تصوير وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الجمعة، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة مكبرة أسفرت عن مصادرة 17 شيشة وتشميع مقهى مخالف، بالإضافة إلى فض 3 أفراح وتجمع كبير في ستوديو تصوير خارجي أسفل كوبري الصدر، فضلًا عن تغريم 20 مواطنًا، داخل كافتريا، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وفض افتتاح مطعم بدون تراخيص من الجهات المختصة.

وأغلقت رئاسة حي ثان الزقازيق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فيلل الجامعة، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم فض 5 أفراح وتشميع مقهى ومصادرة 19 شيشة وتغريم 10 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية بمركز ديرب نجم.

وفض 3 أفراح وحفل آخر داخل قاعة زفاف وغلق القاعة ببلبيس، فيما أغلقت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد مقهى مخالف وصادرت 8 شيش، وفض فرح شعبي بنطاق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.