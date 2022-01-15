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حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من المجازفة بالدفع بعمرو السولية، لاعب وسط الفريق والمنتخب المصري، أمام غينيا بيساو، في المباراة التي ستجمع المنتخبين اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": " أخشى على عمرو السولية من الدفع به في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو، خاصة أنه عائد من الإصابة".

وأضاف: " أخشى من عدم الجاهزية البدنية للسولية، لأنه في حالة تعرضه لإصابة جديدة ستكون إصابة كبيرة جدًا".

وواصل: " هل عمرو السولية جاهز بنسبة 100%؟ أنت كمدير فني تدفع بلاعب لم يتدرب لأول مرة سوى أول أمس فقط؟"

وقال عبد الحفيظ: " هل تستحق مباراة غينيا بيساو الدفع بالسولية؟ هي ليست مباراة نهائي مثلًا تستحق أن تجازف باللاعب".

ويستعد المنتخب المصري لخوض المباراة الثانية له في البطولة أمام غينيا بيساو، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا في المباراة الأولى بهدف نظيف، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.