 باحث: حديث «كلما مررت بقبر كافر بشره بالنار» لا أصل له.. والرسول نهى عن الشماتة - بوابة الشروق
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باحث: حديث «كلما مررت بقبر كافر بشره بالنار» لا أصل له.. والرسول نهى عن الشماتة


نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 3:16 ص | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 3:16 ص

قال أحمد الشوربجي الباحث فى شئون التيارات الإسلامية، إن حديث (كلما مررت بقبر كافر بشره بالنار) حديث لا أصل له في الدين.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس": "تنظيم الإخوان يعمل على تشويه صورة النبوة لترويج أفكارهم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعُ للشماتة، والإخوان تروج لذلك بالباطل".

وأوضح أنّ النصوص القرآنية لم تأمر بالشماتة كما نهى النبي عن سب الأموات، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان أكثر من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم بما يروجه من فكر خصم للحضارة والانسانية.

وتابع: "جماعة الإخوان تستعجل النهايات باستمرار، وفكرة الاخوان تقوم على فكرة هدم الحضارات وهذا الفكر منبوذ في الحياة، والجماعة توهم نفسها أنها تعيش حالة من الاستعلاء بسبب أزمات نفسية".

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