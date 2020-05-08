السلطات الأسترالية تحتجز ديوكوفيتش قبل جلسة النظر في استئناف على إلغاء تأشيرته

احتجز مسؤولو الهجرة في مدينة ملبورن الأسترالية، نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية "إيه بي بي".

وعلى الرغم من أنه تم إلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي للمرة الثانية يوم الجمعة، إلا أنه لم يتعرض للاحتجاز إلا بعد قيام مسؤولي الهجرة باستجوابه اليوم السبت.

ومن المرجح أن يظل نجم التنس (34 عاما)، الذي تردد أنه لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قيد احتجاز إدارة الهجرة خلال الليل قبل جلسة استماع مقررة أمام المحكمة الاتحادية في ملبورن غدا الأحد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية الأسترالية استئناف ديوكوفيتش ضد الإلغاء الثاني لتأشيرة دخوله إلى استراليا غدا، الساعة 0930 صباحا (2230 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، قبل يوم واحد من بدء بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وعقدت جلسة استماع إجرائية في قضية التأشيرة في ملبورن صباح اليوم السبت، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي".

وتقدم ديوكوفيتش باستئناف ضد الإلغاء الثاني لتأشيرته بعدما قام وزير الهجرة أليكس هوك بإلغاء التأشيرة مرة أخرى أمس الجمعة لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام ومن أجل الصالح العام للبلاد.

وأثارت قضية ديوكوفيتش، الذي تحدث كثيرا عن شكوك بشأن لقاح فيروس كورونا، جدلا كبيرا، خاصة في دولة أخضعت مواطنيها لحالة إغلاق لأشهر عديدة بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.