انتظام امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بجنوب سيناء في اليوم الثاني

تابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، امتحانات النقل في يومها الثاني، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ للتأكد من انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.



وتفقد وكيل الوزارة، امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، ومدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين التابعتين لإدارة طور سيناء، واطمأن على سير أعمال اللجان.



وتفقد وكيل الوزارة، خلال الجولة، حجرة الكنترول، موجهًا بأهمية نموذج توقيع المقدرين والمراجعين على كل مادة، مع مراعاة الدقة ومطابقة التوقيع بين النموذج وكراسات الإجابة، ومراجعة جزئيات الإجابة والدرجات.



وأكد وكيل الوزارة، أن اليوم الثاني لامتحانات النقل سار في هدوء وانتظام.



وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، الامتحانات في الفترة الأولى بمادة اللغة الإنجليزية.



وانطلقت أمس امتحانات النقل بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالي عدد 31233 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 11648 تلميذًا بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، و6871 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، و10103 طلاب وطالبات بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، و2611 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الفني "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي".