خلية الإعلام الأمني العراقي تنفي دخول أي قوات إضافية أجنبية إلى العراق

نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء تحسين الخفاجي، دخول أي قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق، مشيرا إلى عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية.

وأكد الخفاجي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين - أن وجود قوات التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية، منوها بقرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي يتضمن أحد جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام.

وأشار الخفاجي، إلى أن هناك رؤية للذهاب إلى عقد مذكرات ثنائية واتفاقات بين العراق وبعض من دول التحالف ذات العلاقة بشأن التسليح والتدريب وتبادل المعلومات.