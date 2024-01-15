بريطانيا تعتزم إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في أكبر مناورة للناتو منذ الحرب الباردة

تعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي"ناتو" منذ الحرب الباردة، وذلك في إطار تدريبات للحلف على صد غزو قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس سيعلن عن نشر أفراد من الجيش والبحرية وسلاح الجو الملكي البريطاني في التدريبات التي تشارك فيها 31 دولة في جميع أنحاء أوروبا خلال خطاب يلقيه في لندن في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وسيقول إن المساهمة في تدريبات "المدافع الصامد" ستقدم "طمأنينة حيوية ضد خطر بوتين"، كما سيحذر من أن الغرب يقف عند "مفترق طرق".

وتأتي المناورات بعد أن أعلن وزراء عن حزمة دعم إضافية بقيمة 5ر2 مليار جنيه إسترليني (2ر3 مليار دولار) لأوكرانيا والغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي البريطاني، بمشاركة الولايات المتحدة، على الحوثيين في اليمن.

ومن المقرر أن يجري نشر حوالي 16 ألف جندي بالدبابات والمدفعية والمروحيات من الجيش البريطاني في جميع أنحاء شرقي أوروبا ابتداء من الشهر المقبل كجزء من التدريبات.

وستنشر البحرية الملكية أكثر من 2000 بحار على متن ثماني سفن وغواصات حربية، بينما سيجري إرسال أكثر من 400 من قوات كوماندوز مشاة البحرية الملكية إلى الدائرة القطبية الشمالية.