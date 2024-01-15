نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يلتقي رئيس هيئة التخطيط المكاني والتعمير السلوفاكي

التقى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، صباح اليوم الاثنين، مارتن هيبكي رئيس هيئة التخطيط المكاني والتعمير السلوفاكي، في مكتبه بقصر القضيبية، في إطار زيارة رسمية يجريها والوفد المرافق له إلى البحرين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد "حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يسهم في نقل المعارف، وتطوير النظم، وتبادل الخبرات والتقنيات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة".

كما أشاد خلال اللقاء، بحضور المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، بما ستشهده الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط المكاني والتعمير السلوفاكية؛ بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي في التنمية الحضرية، والتشجير، وقوانين البناء والتعمير، ورقمنة أنظمتها وتراخيصها، والرصد الذكي لمراحل التشييد المختلفة.

ولفت إلى ما تمثله التجربة السلوفاكية من نموذج رائد يستحق الاستكشاف وتسليط الضوء عليه في مجال نمذجة معلومات البناء باعتبارها أداة تساعد على تحسين كفاءة ودقة عمليات التصميم والبناء وصيانة المباني والمنشآت، وفي مجال التخطيط المكاني بوصفه عملية شاملة لتحديد وتنظيم الاستخدامات المختلفة للأراضي، والتصميم المناسب للمجتمعات والمناطق والمساحات الخضراء والبنى التحتية، وذلك بغرض تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد هيبكي على حرص بلاده على توطيد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع مملكة البحرين، لاسيما في مجالي التعليم العالي، وتطوير قوانين التعمير والبناء ورقمنة أنظمتها وتصاريحها، راجياً للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.