ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن الاستعدادات لصفقة تبادل الأسرى مع حماس؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجري حاليا استعدادات لـ "عملية معقدة" لإعادة المحتجزين المرتقب إطلاق سراحهم من قبل حركة حماس في قطاع غزة ضمن صفقة وشيكة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق للنار بالقطاع.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة: "بينما تستمر المفاوضات في الدوحة لإتمام الصفقة، تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعملية معقدة، تشمل التنسيق بين الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة ووزارة الصحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومصر".

وأضافت: "تنتظر المنظومة بأكملها استكمال الخطوط العريضة من المستوى السياسي، الذي سيحدد آلية الإفراج الدقيقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ووفق القناة، "ستتضمن العملية المخطط لها، تحديدًا دقيقًا لعدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرة، وهوياتهم وحالتهم الصحية".

وأوضحت القناة أنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يتم الإفراج الأول (عن الأسرى) يوم الأحد المقبل".

وأشارت إلى أنه "في اليوم الأول من الصفقة، ستستلم إسرائيل ثلاثة محتجزين، وبعد ذلك، كل أسبوع سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى".

واستبعدت القناة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن تكون "حماس تريد التملص" من إبرام الصفقة، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت حماس أن الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى وإنهاء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصل "مراحله النهائية"، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة في الدوحة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "كل المصادر تؤكد أن خط النهاية أصبح أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى قرب الإعلان عن الصفقة ووقف إطلاق النار.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتم الإعلان عن الاتفاق "خلال ساعات أو أيام".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي تتوسط بلاده في الصفقة المحتملة إلى جانب مصر، في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات وصلت مرحلة "التفاصيل النهائية"، وبلغت "أقرب نقطة" لإعلان اتفاق.

وجاء التقدم في المفاوضات الراهنة إثر ضغوطات شديدة مارسها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط على نتنياهو، خلال "اجتماع متوتر" بينهما السبت الماضي، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".