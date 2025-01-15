حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، ضمن جهود الدولة لرعاية الوقف والمحافظة عليه.

وأعلن أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، تمكن الهيئة من تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م، بلغ إجمالي الإيرادات المحققة ١,٥٦٦,١٤٤,٣٧٨ جنيهًا مصريًا، مسجلًا ١٢٧% من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها ٣١% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف عطية عن أن جميع مناطق الهيئة على تعظيم الإيرادات، وتمكنت ثلاث مناطق من تحقيق أعلى معدلات تحصيل خلال هذه الفترة، وتصدرت منطقة البحر الأحمر القائمة بتحقيق نسبة ٥٤٤% من المستهدف، وبزيادة قدرها ٢١% عن نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت منطقة الأقصر تحسنًا ملحوظًا بتحقيق نسبة ١٨٦% من المستهدف، وبزيادة بلغت ١٥% عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. تبعتها منطقة القليوبية التي سجلت نسبة ١٨٥% من المستهدف، مع زيادة قدرها ٤١% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وشدد عطية على استمرار المتابعة الدورية لجميع المناطق، مؤكدا أهمية تحقيق الربط القياسي للإيرادات والعمل على حفظ أموال الوقف وموارده.