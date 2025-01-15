المدعي العام في واشنطن: العفو عن مقتحمي الكابيتول لن يلغي سجل المحاسبة القانونية

قال المدعي العام الاتحادي الأعلى في واشنطن العاصمة، الثلاثاء، إن العفو عن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي قبل أربع سنوات لن يمحو الحقيقة حول ما حدث في ذلك اليوم، وذلك أثناء استعداده لمغادرة منصبه.

وأوضح المدعي الأمريكي ماثيو جريفز لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "لا يمكن التراجع عن هذه المحاكمات. انتصار سيادة القانون هو أمر قد تحقق بالفعل، ولا يمكن لأحد أن يسلبه".

كان جريفز قد تولى قيادة أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، مشرفا على مئات القضايا ضد مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021. ومن المتوقع أن يشهد خليفته، أيا كان، نهاية مفاجئة لهذا العمل.

وسبق أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالعفو عن مقتحمي الكابيتول عند عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، لكن جريفز أكد أن العفو لا يمكنه إلغاء "السجل الذي تم بناؤه من خلال هذه المحاكمات والمحاسبة التي تم فرضها بالفعل".