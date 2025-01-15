فرض غرامة على رجل لإلقائه حجرًا على المحكمة الدستورية في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية حكما على رجل بدفع غرامة قدرها 2400 يورو (2471 دولارا) لإلقائه فضلات بشرية وحجر على المحكمة الدستورية في ألمانيا.



ووفقا لمتحدثة باسم المحكمة، حكمت محكمة كارلسروه الجزئية اليوم الثلاثاء على الرجل البالغ من العمر 48 عاما، الذي اعترف بالذنب، بغرامة يومية بقيمة 30 يورو لمدة 80 يوما بتهمة التسبب في تلف الممتلكات في إجراء مستعجل، ما يعني أن المدعى عليه ليس له سجل جنائي.

وأوضحت المتحدثة أن الحكم كان نهائيا.

وقد وقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين . وقالت المحكمة:"أثناء قيامه بالحديث مع ضباط الشرطة الاتحادية، أخرج المدعى عليه حقيبة بلاستيكية تحتوي على حجر ورماه فجأة تجاه زجاج مدخل المحكمة الدستورية الاتحادية"، مضيفة أن الحجر كان مغلفا بالبلاستيك الذي يحتوي على فضلات بشرية.

وأضافت المحكمة أن الاصطدام أدى إلى انحناء مظلة للزجاج للحماية من الشمس وترك خدوشا على الزجاج الآمن.



وأشارت المحكمة إلى أن "المدعى عليه ظهر مؤخرا عدة مرات في قضايا مشابهة، بما في ذلك هجوم مشابه مؤخرا على المستشارية الاتحادية.

وورد أنه تم رصده في وزارة الداخلية في برلين يوم الجمعة، وفي المستشارية يوم الأحد.

وقد اعترف الرجل أيضا بهذه الأفعال وقال إنه كان يريد جذب الانتباه إلى الشكوى الدستورية التي تقدم بها.