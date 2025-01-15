تقرير: حماس تتسلم خرائط الانسحاب الإسرائيلي من غزة

قال مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لقناة "الشرق" الإخبارية، اليوم، إن حركة حماس تسلمت خرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن الخرائط "تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه والتفاصيل الفنية والميدانية"، مضيفاً: "وبذلك ‏نصبح على الأغلب على بُعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي، ما لم يطرأ طارئ".

وكان مصدر مسؤول في "حماس" قال الثلاثاء، إن الحركة لم تسلم ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة لأن إسرائيل لم تقدم الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب منها قواتها.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان إن إسرائيل وحركة "حماس" وافقتا على العناصر الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن التفاوض ما زال مستمراً بشأن بعض التفاصيل، بحسب شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية.

وأضاف المسؤولان أن "الاختلافات القائمة ينظر لها على أنها بسيطة نسبياً"، واستدركا: "لكن من المتوقع استمرار المحادثات حتى الأربعاء".