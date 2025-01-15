 إعلام عبري: اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيوقع مساء اليوم وإعلانه رسميا غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام عبري: اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيوقع مساء اليوم وإعلانه رسميا غدا


نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:55 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيوقع مساء اليوم، مشيرة إلى إعلانه رسميًا غدًا الخميس.

فيما قال قيادي فلسطيني لشبكة «الميادين» اللبنانية، إن «حماس ردت بشكل إيجابي على الاقتراح النهائي الذي قدمه الوسطاء».

وتوقع في تصريحات للشبكة اللبنانية، أن «يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الليلة أو غدا».

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن «المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة».

وأوضحت أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات مساء اليوم، مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة».

وأشارت القناة 13 العبرية، إلى أن «نتنياهو سيعقد اجتماعًا طارئًا مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية هذا المساء».

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