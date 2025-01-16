18 شهيدا ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل بمدينة غزة

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من نقابة المهندسين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

عاجل | 18 شهيدا وجرحى جراء قصف استهدف منزلا بالقرب من نقابة المهندسين في شارع الجلاء بمدينة غزة — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 15, 2025

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» إن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة «النبيه» في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

وأفاد باستشهاد 5 مواطنين على الأقل، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة «اللحام» بمنطقة «قيزان رشوان» جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.