الخميس 15 يناير 2026
حي شرق مدينة نصر: إزالة كشك مخالف بمدخل شروق النادي الأهلي

محمد عبدالناصر
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 2:42 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 2:42 م

أكد المستشار حاتم محمود عطية، رئيس حي شرق مدينة نصر، تنفيذ حملة بمنطقة مدخل شروق النادي الأهلي من شارع الطاقة؛ لإزالة كشك مخالف وفصل وصلة التيار الكهربائي المسروق من أعمدة الإنارة واصلحها بعد غلق العمود بطريقة محكمة.

وأوضح عطية، اليوم الخميس، أن التعدي على المرافق العامة وسرقة التيار الكهربائي يُعد مخالفة جسيمة تُهدر المال العام وتُعرض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري للمنطقة، مشددًا على أن الحملات مستمرة للتصدي لكافة أشكال المخالفات دون تهاون.

وأشار إلى أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، لإعلاء هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

