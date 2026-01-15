المديريات التعليمية تحذر الطلاب من الغش بلجان الإعدادية: الحبس والغرامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شددت المديريات التعليمية، على طلاب الشهادة الإعدادية بعدم حمل الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، والتي تبدأ السبت المقبل؛ منعًا لتطبيق قانون الغش عليهم.

وحذرت المديريات، الطلاب بأن عقوبة الغش هي الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأشارت إلى أهم ما جاء في قانون الغش (بعد تعديل 205 لسنة 2020):

أولًا: ما يعد غشا أو إخلالا بالامتحانات:

- طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة.

- حيازة أجهزة الهاتف المحمول أو السماعات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة بقصد الغش.

- تصوير الامتحان أو إرساله أو تداوله.

- مساعدة طالب على الغش داخل اللجنة.

- انتحال صفة طالب أو الدخول بدلًا عنه.

ثانيًا: العقوبات:

- الحبس من سنتين إلى 7 سنوات.

- غرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

- أو إحدى العقوبتين.

وتشدد العقوبة إذا كان الفعل قبل الامتحان أو أثناءه بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وأكدت أن حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة تُعد جريمة، حتى دون استخدامه.

وقد تصل العقوبة إلى حرمان الطالب من الامتحان، وتطبيق العقوبات الجنائية حسب الحالة.

وتابعت المديريات التعليمية، أن المسئولية لا تقتصر على الطالب، ويعاقب المعلم أو المراقب أو أي شخص ساعد أو سهل الغش، وتكون له نفس العقوبات الجنائية.