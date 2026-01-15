مراكز الاستشفاء في تونس استقطبت سبعة ملايين سائح في 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقطبت مراكز الاستشفاء في تونس في عام 2025 حوالي سبعة ملايين سائح من بينهم 70 % وفدوا من الخارج، ما يعزز شهرتها كوجهة عالمية للعلاج بالمياه الطبيعية.

وسجل هذا العدد زيادة تقدر بنسبة 5 % مقارنة بعام 2024، وفق بيانات كشف عنها المدير العام بوزارة الصحة وليد نعيجة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس.

وقال نعيجة: "تعمل وزارة الصحة على تعزيز مكانة تونس كمنصة إقليمية لتصدير الخدمات الصحية بما يجعل الاستشفاء بالمياه قطاعا محوريا في استقطاب أسواق جديدة".

وتضم تونس 490 مركزا بين محطات استشفائية وحمامات معدنية ومراكز الاستشفاء بمياه البحر والمياه العذبة بفضل الينابيع وامتداد السواحل.

وتعد تونس وجهة رئيسية في أفريقيا وحوض البحر المتوسط للسياح الوافدين بشكل خاص من الدول الأوروبية.

مع ذلك يقر مدير الصحة بحاجة تونس إلى استثمارات أوسع لتطوير بنيتها التحتية ولا سيما المرتبطة بمشاريع المدن الاستشفائية التي أعلنت الوزارة عن انتهاء الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بها.

وقال نعيجة: "الاستشفاء بالمياه يعد خيارا علاجيا مكملا للمنظومة التقليدية وأثبت فعالياته في علاج الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي وتعزيز التأهيل الوظيفي والحركي والصحة النفسية".