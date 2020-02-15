السلطات الألمانية تواصل التحقيق في واقعة إطلاق النار بقاعة احتفالات في برلين

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تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها سعيا لمعرفة الدوافع وراء واقعة إطلاق النار التي حدثت بقاعة "تيمبودروم" للاحتفالات في العاصمة برلين، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت إنه لا يوجد حتى الآن معلومات بشأن دوافع الجريمة.

وانتشر رجال شرطة مسلحون حول قاعة "تيمبودروم"، وتم فرض طوق أمني حولها وتقوم الشرطة بالبحث عن عدد من المشتبه بهم.

وقامت الشرطة بإخراج الزائرين الموجودين داخل القاعة عبر الأبواب الجانبية والخلفية.

يذكر أن عرضا كوميديا تركيا كان يقام بالقاعة مساء أمس الخميس. ولم يتضح بعد ما إذا كان للجريمة صلة بالعرض.