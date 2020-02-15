تفتتح وزارة الداخلية، اليوم، مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بعد الانتهاء من استعدادات تشغليه، فى إطار استراتيجية الوزارة لافتتاح منشآت شرطية جديدة وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى متطور.

وذكرت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنها قررت نقل وحدات تراخيص مرور القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة والمقرر بدء العمل فيه اليوم.

كما أعلنت الوزراة أن مواعيد العمل بمجمع التراخيص تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع عدا الخميس حتى الساعة 3 مساء والجمعة راحة أسبوعية.

وأشارت الداخلية إلى بناء المجمع الجديد على 3 طوابق يخصص الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكا بكل وحدة، تيسيرا على المواطنين.

وقالت إن ذلك يأتى بالإضافة لنظام «الكيو سيستم» المرقم؛ حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويسحب المواطن رقما إلكترونيا يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى وجود كافيتريات لخدمة المترددين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، فضلا عن أن المجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.