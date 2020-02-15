ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوى لها منذ 2018

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أظهر تقرير اقتصادي نشر الجمعة، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين تقريبا، مع تحسن نظرتهم للأوضاع المالية والاقتصاد، وهو ما يمثل إشارة إضافية إلى استمرار الإنفاق الاستهلاكي كقاطرة لنمو الاقتصاد.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلك وفقا للقراءة الأولية إلى 9ر100 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 8ر99 نقطة خلال يناير الماضي، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

جاء ارتفاع المؤشر للشهر السادس على التوالي بفضل الانخفاض التاريخي لمعدل البطالة والنمو المطرد للأجور في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تحسن نظرة المستهلكين إلى الأوضاع المالية والأوضاع الاقتصادية ككل.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين إلى 6ر92 نقطة وهو ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتعزز قراءة مؤشر ثقة المستهلكين التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي رغم تداعيات أزمة وقف تشغيل الطائرة طراز بوينج 737 ماكس منذ حوالي عام.

من ناحية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة الجمعة، تراجع الناتج الصناعي خلال يناير الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال ديسمبر الماضي.

كانت توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء تتراوح بين تراجع الناتج الصناعي بنسبة 5ر1% ونموه بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه بلغ معدل تراجع الناتج الصناعي خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة 4ر0% وليس 3ر0% وفقا للبيانات الأولية.

يذكر أن الناتج الصناعي الأمريكي يواصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي.