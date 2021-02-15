الرئيس التونسي: ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الاثنين، أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة.



وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وأشار سعيد - خلال اللقاء - إلى أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هو نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة.. مجددا تهانيه لـ"كوبيتش" على توليه هذه المسؤولية في هذا الظرف، مؤكدا ثقته في نجاحه في مهامه.



وأعرب عن انفتاح تونس واستعدادها لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.



من جانبه، ثمن يان كوبيتش دور تونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر 2020.



وأكد استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها، من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.